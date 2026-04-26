Cardenal Rodríguez critica uso de fondos de Inprema para pagos a extranjeros que “espiaban” y “hacían maldad”

Tegucigalpa– En la homilía de este domingo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez criticó a los funcionarios y exfuncionarios del país que utilizan fondos del Estado para su beneficio, sin pensar en el daño que le hacen a la población, despilfarrar dineros de los entes de prevención para pagar a extranjeros que “espiaban” y “hacían maldad”.

“Dios los llama ladrones porque se apropian de lo que no les pertenece a todos, que le quitan al pueblo lo que es suyo y que le quitan la libertad y también les llama bandidos porque usan la violencia para someter al pueblo, reduciéndolo a un Estado de miseria y de muerte”, recriminó.

Agregó que el uso de fondos de instituciones como el INPREMAy otras entidades para fines indebidos, incluyendo el pago a personas extranjeras vinculadas a actividades que calificó como “espionaje y maldad”.

“Todos aquellos que han usado fondos del Estado son ladrones, es la verdad y hay que decirlo, el que se apropiaba de bienes del Estado para su propio interés, son ladrones, son bandidos, tienen que convertirse si quieren entrar al reino de los cielos”, resaltó.

El cambio con los ladrones y bandidos debe ser la del buen pastor, hacer el bien para el pueblo, utilizar los fondos del Estado para atacar los problemas del país y al servicio de los pobres, enfermos y débiles, recordó. IR