Cardenal hondureño dice que «las ideologías pueden destruir la familia»

Tegucigalpa – El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez dijo este domingo que «las ideologías pueden destruir la familia» y que «la madre soltera no es proyecto de Dios».

«Si no somos capaces de entendernos como hermanos, no podremos vencer la pobreza galopante que impide a miles, millones de hombres y mujeres, jóvenes y niños, vivir de una manera humanamente digna, por eso no permitamos que se destruya la familia, las ideologías pueden destruir la familia, solo esa perniciosa ideología de género está hecha para destruir la familia», subrayó Rodríguez durante una misa en la Basílica Menor, de Tegucigalpa.

El religioso abogó por la unidad familiar y le pidió a los hondureños que pongan su mirada «sobre la sagrada familia de Nazaret como un ejemplo para nuestras familias».

También le pidió a los padres de familia que no renuncien a «esa misión tan bella de educar a su hija e hijo».

«La madre soltera no es proyecto de Dios, el proyecto de Dios es la sagrada familia, que cada niña y niño que viene a este mundo tenga papá y mamá. Es cierto que tenemos esa tristeza, pero hay que educar a las niñas, una madre soltera tendrá que luchar toda su vida para hacer padre y madre y muchas veces vienen a aumentar la pobreza», recalcó.

Rodríguez también señaló que a los niños hay que presentarles el proyecto de la sagrada familia para que puedan verdaderamente crecer en alegría, en paz y en reconciliación.

Además, destacó algunas situaciones conflictivas de la familia actual como la falta de trabajo para muchos, la ruptura de la convivencia de las parejas, las distancias entre padres e hijos, los hijos rechazados o no amados suficientemente y tantas situaciones que hacen sufrir a unos y a otros.

«Todos, hombres y mujeres, necesitamos un hogar donde encontramos el amor y la seguridad para crecer como personas, el amor y la familia son un proyecto de vida de Dios, no son la caricatura del mundo que el mundo de hoy nos quiere presentar», enfatizó.

El cardenal se pronunció además por la unidad nacional diciendo que «todos somos hondureños, no hay amigos, ni enemigos, todos somos hijos del mismo padre Dios» y porque se recobre la fraternidad, ya que en Honduras hay mucho odio y confrontación. JS