Cardenal Álvaro Ramazzini asume con fe su participación en el próximo cónclave como centroamericano

Tegucigalpa- El cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini expresó su profunda conmoción y esperanza ante el fallecimiento del Papa Francisco, destacando que “Dios no se equivoca” y que el pontífice ya está en la presencia del Señor como “el siervo bueno que fue”.

Ramazzini participará próximamente en el cónclave para elegir al nuevo líder de la Iglesia católica, convirtiéndose en uno de los dos cardenales centroamericanos en esta elección histórica.

«Indudablemente, al conocer la noticia de su fallecimiento, reviví el día de mi nombramiento como cardenal. Para mí fue algo insólito, no me lo esperaba», relató Ramazzini al recordar uno de los momentos más emotivos de su vida eclesial. Narró que su madre, de 96 años, lo acompañó a Roma para la ceremonia, y que, en un gesto de ternura y cercanía, el Papa permitió que ella lo saludara. personalmente en la Basílica de San Pedro.

«Fue un momento profundamente conmovedor. La pasó en silla de ruedas en medio de toda la basílica. El Papa le dio su bendición y le regaló un rosario. Ver ese gesto de humanidad me marcó profundamente», compartió conmovido.

También recordó la humildad del Papa Francisco cuando le colocó la birreta cardenalicia. “En un tono de confianza, le dije: ‘Santo Padre, todo esto para mí es demasiado’, y él me respondió: ‘Hazlo porque hay que hacerlo, pero eso no va a ser lo más importante’. Me dio a entender que lo esencial no es lo exterior, sino el compromiso interno”, relató.

Ramazzini recordó que cada vez que se comunicó con el Papa, recibió respuesta. «Yo trataba de no molestarlo mucho porque él pasaba muy ocupado. Pero en temas como el de los migrantes, él estaba profundamente involucrado. Para mí, que trabajo con migrantes, fue significativo ver que se beneficiaron personalmente a esa causa al reorganizar la Curia Vaticana.»

Dios guía la historia de la iglesia

El cardenal, que es arzobispo de Huehuetenango y ampliamente reconocido por su defensa de los derechos de los migrantes, de los pueblos indígenas y del medioambiente, se prepara ahora para participar por primera vez en un cónclave papal. Será el tercer cardenal guatemalteco en la historia en formar parte de esta solemne elección.

«Esto representa para mí una grandísima responsabilidad. Trato de ver todo desde la perspectiva creyente, sabiendo que Dios guía la historia de la Iglesia. Vamos a elegir no solo a un nuevo Papa, sino a quien deberá responder a los desafíos del mundo actual, y eso requiere una disposición profunda a la voluntad de Dios», afirmó.

Bendición para Centroamérica

Finalmente, el cardenal Ramazzini ofreció una emotiva bendición al pueblo centroamericano:

«Que Dios Todopoderoso los bendiga. Que como pueblos centroamericanos, que compartimos las mismas problemáticas y vicisitudes, lograremos mantener la unidad que nos permita enfrentar juntos nuestros retos. No perdamos la fe, mantenemos viva la esperanza y fomentamos este espíritu de centroamericanidad que nos puede hacer fuertes. Que esta bendición esté siempre con nosotros», dijo el ahora papable.

Perfil

El actual cardenal Álvaro Leonel Ramazzini nació el 16 de julio de 1947 en la ciudad de Guatemala. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1971 en la catedral de Guatemala por el arzobispo Mario Casariego, quien de inmediato lo contrató para hacerse cargo del Seminario Mayor Nacional de La Asunción. Precisamente entre 1976 y 1980 estudió Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde se doctoró.

Ramazzini desempeña actualmente el cargo de arzobispo de Huehuetenango y es reconocido como defensor de los derechos de los migrantes, de los indígenas y de las causas medioambientales.

Por estos méritos, el 5 de octubre de 2019 el papa Francisco lo nombró cardenal. Será el tercer cardenal guatemalteco que participará en un cónclave para elegir al nuevo papa.

El cardenal aseguró en una entrevista con HRN, que, aunque aún no ha sido convocado oficialmente al cónclave, los cardenales ya han sido invitados a participar en los actos litúrgicos previos, y espera la notificación oficial pero ya tiene previsto su viaje para mañana miércoles, y dijo estar en oración para pedir iluminación para todos los participantes en el próximo cónclave. Ramazzini al tener menos de 80 años, pertenece al grupo de los 135 electores que serán los encargados de designar al nuevo jerarca de la Iglesia católica.LB