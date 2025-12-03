“Viejos conocidos” se cuelan como diputados al Parlacen

Tegucigalpa – De acuerdo a los resultados electorales con el 80 % de las actas procesadas, caras conocidas se cuelan en la próxima integración del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Nombres como Gladys Aurora López (PN), Juan Carlos García (PN), José Darío Gámez (PN), Miguel Martínez (PN), Rony Martínez (Libre), Rolando Dubón Bueso (PN) y Mario Sorto (Libre), están saliendo como representantes de Honduras.

Mientras, como suplentes figuran nombres conocidos: Teresa Concepción Cálix, Javier Francisco Franco, Gustavo Adolfo Vallecillo, entre otros.

El Parlamento Centroamericano es un órgano regional de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Su objetivo principal es promover la integración de los países de la región para consolidarla como un área de paz, libertad, democracia y desarrollo. La institución tiene su sede en la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Los diputados electos –en el caso de Honduras- suelen integrarse dos años después. JS

Con los resultados parciales así la integración al Parlacen: