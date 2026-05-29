Capucas exporta a Europa café libre de deforestación

Tegucigalpa – En las montañas donde nace el café no sólo crecen granos, sino que también surgen historias de más de 110 mil familias y cooperativas cafetaleras que convierten a Honduras en el principal exportador de Centroamérica, ahora bajo la reglamentación libre de deforestación de la Unión Europea (UE).

– Caficultores están registrados en un Marketplace agrícola, que permite el acceso al crédito formal.

Se trata de una iniciativa diseñada para promover la preparación temprana de los pequeños productores ante las nuevas exigencias del Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR) y mejorar sus medios de vida impulsando el acceso al financiamiento, como se ejecuta con la Cooperativa Cafetalera Capucas (Cocafcal) que acaba de exportar el primer contenedor libre de deforestación a Alemania.

Para ello se ha contado con el trabajo de socios locales como la Sociedad de Garantías Confianza SA-FGR y la Cooperativa Capucas, la importadora Hamburg Coffee Company (Hacofco); el liderazgo técnico de GIZ y la Alianza de Bioversity International-CIAT; y el financiamiento de la Unión Europea y Alemania (a través del BMZ y el BMKUN/IKI, con apoyo del Due Diligence Fund de la Iniciativa de Cadenas de Suministro Agrícolas Sostenibles (SASI), la Iniciativa Café y Bosques y el Programa Grandes Bosques de Mesoamérica.

El envío, un total de diez contenedores equivalentes a 189 mil 052 toneladas del grano, es resultado del trabajo de 170 caficultores de Copán (36 mujeres, 16 jóvenes y 118 hombres) que cumplen con el Reglamento de la UE sobre Deforestación. Sus datos de trazabilidad, productividad e historial comercial se convierten ahora en perfiles crediticios verificables dentro de la plataforma digital de Confianza SA-FGR, que además respalda el 50% de cada crédito con una garantía preaprobada.

La Organización de Desarrollo Empresarial Femenino, ODEF Financiera, es la primera institución aliada del piloto, de forma que 14 productores del contenedor serán presentados para un primer análisis crediticio, incorporando también datos de riesgo climático de la plataforma ACLIMATAR.

El modelo está diseñado para escalar hacia las 50 entidades vinculadas a Confianza SA-FGR a través de sus fondos de garantía agrícola, con potencial de transformar el cumplimiento ambiental en una puerta de entrada al financiamiento formal para más de 110,000 familias caficultoras hondureñas.

“Esto no es solo un envío de café, es el resultado de un trabajo hecho por generaciones, y una puerta abierta a nuevas oportunidades”, destacó Omar Rodríguez Romero, gerente general de la Cooperativa Capucas. JS