Capturas de autores intelectuales de Juan López manda mensaje que habrá consecuencias legales: ASJ

Tegucigalpa – La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) consideró que la captura de los presuntos autores intelectuales del crimen del ambientalista Juan López manda el mensaje que habrá consecuencias legales a los que ejercen la violencia contra defensores del territorio.

Este martes se capturó al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez y los ciudadanos Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramón Gallegos, por ser considerados parte de los autores intelectuales del asesinato del ambientalista.

La organización de sociedad civil emitió un pronunciamiento para reconocer el trabajo del Ministerio Público, y que el resultado evidencia cuando converge la voluntad política con la justicia.

(LEER): Capturado exalcalde Adán Fúnez, señalado como presunto autor intelectual del crimen del ambientalista Juan López

Señaló que lleva dos años de dar seguimiento a la situación de los defensores del medioambiente en Honduras, y que el crimen de Juan López ha conllevado a una exigencia en resolver este caso.

Consideró que los avances en el caso no son fortuitos, que es fruto de la coordinación y aplicación de metodologías de investigación.

Finalmente, adelantó que continuará monitoreando de cerca las siguientes etapas judiciales para estas tres personas, confiando que el ente acusador del Estado sostendrá el rigor técnico hasta lograr una condena ejemplar. AG