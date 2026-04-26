Capturan primer sospechoso en muerte del pastor Óscar Núñez

Tegucigalpa- La Policía Nacional informó este domingo sobre la captura del primer sospechoso del secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez en el departamento de Yoro, al norte del país.

El sospechoso, de 29 años y conocido con el alias de “Puñal”, es señalado como el “negociador” de la organización, encargado de realizar llamadas extorsivas y de negociar pagos por rescates con familiares de personas secuestradas.

Durante el operativo, se le decomisó un arma de fuego, munición y varios teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritaje para ampliar las investigaciones.

Posteriormente, fue trasladado a San Pedro Sula, Cortés, donde enfrentará un proceso penal por los delitos de secuestro agravado y asesinato.

El detenido habría sido el encargado de recibir más de medio millón de lempiras exigidos para la liberación de la víctima.

Las autoridades también indicaron que el capturado formaría parte del grupo criminal denominado Cártel del Diablo, que opera en esa región de Honduras.

El detenido será puesto a las órdenes de los juzgados competentes.

Según las investigaciones preliminares, individuos vinculados a esta organización secuestraron a Núñez el pasado 20 de abril, cuando se dirigía a realizar sus labores cotidianas en una zona montañosa del municipio de Yorito.

Tres días después, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del líder religioso en una zona polvorienta de la aldea Agua Blanca, sector conocido como Ojo de Agua, en la jurisdicción del municipio de San José del Potrero, en Comayagua.

Tras el crimen, que conmocionó a Yoro y a todo el país, la Policía Nacional de Honduras actualizó la lista de los más buscados e incluyó al supuesto líder del Cártel del Diablo.

Se trata de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de 300 mil lempiras a cambio de información que permita su captura. IR