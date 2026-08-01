Capturan en Teupasenti a mujer por maltrato a su madre

Tegucigalpa – Agentes de la Policía Nacional capturaron en las últimas a una mujer por maltratar a su madre en el municipio de Teupasenti en el departamento de El Paraíso.

El hecho quedó grabado en un video que fue divulgado en las redes sociales en la que la detenida con una faja en mano le reprocha a su progenitora que es una mala madre.

En las imágenes, grabadas por una persona que se encontraba en el lugar, se observa a la mujer alterada mientras lanza expresiones ofensivas contra la víctima. “Sos una mala madre”, se escucha a decir a la detenida.

Posteriormente, tanto la madre la hija se mandan a callar para no seguir discutiendo.

De acuerdo con el reporte oficial, la capturada tiene 37 años de edad y es señalada como la presunta responsable del delito de maltrato familiar agravado. AG