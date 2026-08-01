Capturan en SPS a padre e hijo por asesinato y delitos ambientales 

San Pedro Sula – La Policía Nacional capturó este sábado a un líder de una estructura criminal y su hijo en el barrio Lempira en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

El líder es una persona que responde al alias “Juan El Malón”, líder de una estructura criminal que opera en la zona de El Merendón, e implicada en la muerte de dos personas en la aldea Las Peñitas el 16 de julio del presente año.

Los detenidos responden a los nombres de Olman Osorto Cruz (45) y Sergio Gustavo Osorto (21).

El comisionado Eduardo Enrique Lanza manifestó que la operación comenzó el jueves de la semana pasada tras recibir denuncias de homicidio, asesinato, desplazamiento forzado y delitos ambientales.

A los detenidos se les decomisaron motosierras, cámaras de seguridad para circuito cerrado, dos vehículos pick up, un camión que transportaba madera e indumentaria militar.

Los miembros de esta estructura tienen tres líneas de investigación en su contra.

Según las investigaciones, “Juan El Malón” operaba desde el 2008 para cometer delitos ambientales, ubicándose en El Merendón, pero hasta el presente año es denunciado. AG