Capturan en Puerto Lempira a colombiano solicitado en extradición por narcotráfico

Tegucigalpa – La Policía Nacional capturó este miércoles en el municipio de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios, a un ciudadano colombiano que es solicitado en extradición por esa nación sudamericana.

El detenido responde al nombre de Fermín Alberto García Isaza, quien también se hacía pasar con el alias de Renán Pich Greham.

El portavoz de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, comentó que la operación estuvo a cargo de fiscales del Ministerio Público en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

El extraditable fue detenido en el aeródromo de Puerto Lempira cuando pretendía hacer una escala en Tegucigalpa para llegar a Colombia.

Mayes Ríos recordó que el extraditable había sido detenido en Honduras en 2016 en el municipio de Sonaguera en el departamento de Colón por la comisión del delito de lavado de activos.

Explicó que el extraditable fue ligado por el trasiego de 211 kilos de droga que fue decomisada en septiembre de 2015.

Sin embargo, fue puesto en libertad antes de tiempo debido al buen comportamiento que tuvo en prisión, comunicó Mayes Ríos.

El subcomisionado policial detalló que en el presente año se ha capturado a cinco personas con solicitudes de extradición. AG