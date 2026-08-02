Capturan en México a líder del Cartel de Los Reyes, buscado por Estados Unidos

Ciudad de México.– El Ejército mexicano detuvo este sábado a Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho, identificado como líder del Cartel de Los Reyes y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares, una captura que provocó bloqueos e incendios de vehículos en municipios del occidental estado de Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en redes sociales que el detenido tenía una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín.

Tras su captura, integrantes de la organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de Los Reyes y Peribán, según García Harfuch, quien aseguró que las autoridades del Gabinete de Seguridad desplegaron acciones para garantizar la seguridad en Michoacán.

Fernández Magallón, también conocido como Poncho La Quiringua, era identificado por el Gobierno estadounidense como líder del Cartel de Los Reyes, organización asentada en Michoacán y que opera bajo el paraguas de Carteles Unidos.

En agosto de 2025, el Departamento de Estado estadounidense ofreció hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, mientras que el Departamento del Tesoro lo sancionó por su relación con Carteles Unidos.

Washington acusa a Fernández Magallón de participar en conspiraciones para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo destinados a Estados Unidos y de utilizar armas en actividades vinculadas al narcotráfico.

Además, el Tesoro estadounidense lo señaló por reclutar a exmilitares y expolicías colombianos para combatir al rival Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, celebró la detención y sostuvo que envía el mensaje de que “los criminales no tienen dónde esconderse”.

El diplomático aplaudió al Ejército y al Gabinete de Seguridad mexicano y afirmó que, bajo los Gobiernos del presidente estadounidense, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, el compromiso compartido para desmantelar los carteles y responsabilizar a criminales violentos “sigue dando resultados”.

Carteles Unidos fue designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

Washington sostiene que funciona como una alianza de grupos michoacanos dedicada al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. EFE