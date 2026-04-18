Capturan en la capital de Honduras a colombiano vinculado a red transnacional

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) efectuó hoy la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiana, como presunto integrante de una red criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y a la falsificación de cheques de viaje.

Un equipo de especialistas en el área adscrita al Departamento Contra Delitos Especiales (DCDE) logró la detención del imputado en el bulevar Suyapa de la capital hondureña.

El detenido, un hombre de 40 años originario y residente en Bogotá, Colombia, fue arrestado en posesión de varios elementos probatorios que sustentan su participación en actividades ilícitas; entre ellos:

– 15,000 lempiras

– 05 euros

– 130 quetzales

– 55,000 pesos colombianos

– Un teléfono celular

– Una billetera

– Dos tarjetas bancarias

Modus operandi

Las investigaciones indican que el imputado, en complicidad con otros integrantes de la organización, implementaban dispositivos electrónicos en cajeros automáticos con el propósito de capturar la información confidencial de las tarjetas bancarias de los usuarios al momento de realizar retiros.

Estos dispositivos, comúnmente permitían la duplicación ilícita de los datos, facilitando así la clonación de las tarjetas.

Posteriormente, la información obtenida era utilizada para efectuar transacciones fraudulentas y retiros no autorizados.

En Honduras, se ha identificado un total aproximado de diez afectados, con pérdidas que superan los 900 mil lempiras.

De acuerdo con el informe investigativo, el detenido ingresó al territorio hondureño de manera irregular el pasado 13 de marzo del presente año, a través del punto fronterizo terrestre de Corinto, procedente de Guatemala.

Las pesquisas indican que el sujeto forma parte de una red criminal transnacional conformada por ciudadanos colombianos, dedicados a la clonación de tarjetas bancarias, estafas y otros delitos financieros.

En virtud de lo anterior, el imputado enfrentará cargos por suponerlo responsable de los delitos de falsificación de tarjetas bancarias y cheques de viaje, en perjuicio de la fe pública y la seguridad financiera del Estado de Honduras. (RO)