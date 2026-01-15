Capturan en Honduras a cubano solicitado en extradición por EEUU

Tegucigalpa – La Dirección Policial de Investigación (DPI), capturó este miércoles a un hombre de nacionalidad cubana solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos.

El detenido fue identificado como Jorge Marcelo Manso Gonzales y es solicitado por la justicia estadounidense.

Al ciudadano cubano se vincula con varios delitos asociado al narcotráfico.

La detención se realizó en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, misma donde residía desde hace varios años, según reportes de prensa.

Al señalado se le requiere en solicitud de la justicia de Miami, Florida, Estados Unidos, se conoció. Se le vincula en el narcotráfico desde diciembre de 2008.

El ciudadano cubano es custodiado por las autoridades hondureñas hasta coordinar su entrega a la justicia estadounidense. (RO)