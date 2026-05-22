Capturan en Guatemala a dos presuntos implicados en masacre de policías; otros dos fallecidos eran velados en Omoa

Tegucigalpa- El director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, confirmó la captura de dos presuntos responsables de la masacre en la que murieron cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en el sector de Corinto, Omoa, Cortés.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Jeffrey Joseph Guardado Herrera y Eli Nahúm Guerra, quienes fueron localizados heridos y bajo atención médica en el Hospital Hermano Pedro, en Izabal, Guatemala, zona fronteriza con Corinto.

Según las investigaciones preliminares, ambos pertenecerían a la estructura criminal liderada por Ever Noé Argueta Zavala, objetivo de las operaciones policiales desarrolladas en la zona, donde fallecieron los cinco agentes.

Mayes Ríos explicó que, tras labores de búsqueda coordinadas entre equipos multidisciplinarios de Honduras y Guatemala, se obtuvo información sobre la presencia de los sospechosos en territorio guatemalteco, por lo que se activaron acciones conjuntas para asegurar su captura y posterior traslado a Honduras.

Asimismo, las autoridades confirmaron el hallazgo de otros dos presuntos integrantes de la estructura criminal, identificados como Nahum Ventura Rivera y Oseas Eduardo Rivera Sabillón, quienes habían fallecido y estaban siendo velados en el sector de Omoa, Cortés. Con estos dos fallecidos el número de muertos en la masacre se eleva a 7 personas.

Ante esta situación, equipos policiales se desplazaron al lugar del velatorio y realizaron el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue de San Pedro Sula para continuar con las investigaciones y esclarecer su participación en el ataque armado contra los agentes policiales, amplio el director de comunicaciones de la Policía.

El comisionado lamentó las masacres registradas recientemente en el país y reiteró que la Policía Nacional mantiene operativos en las zonas para capturar a otros posibles implicados y profundizar las investigaciones sobre el asesinato de los cinco funcionarios de la DIPAMPCO, de igual forma lo sucedido en el departamento de Colón.LB