Capturan en España a cabecilla de “Los Monge”, dedicado al tráfico internacional de drogas

Tegucigalpa – Este viernes se informó de la captura de una de las cabecillas de la estructura criminal “Los Monge”, dedicada al tráfico internacional de drogas.

El detenido responde al nombre de Junior Monge, acusado de la comisión del delito de tráfico de drogas agravado.

El titular de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), Marvin Vieda, manifestó que “Los Monge” es una estructura criminal transnacional originaria del departamento de Colón.

Comentó que a esta estructura se les ha decomisado en operaciones un promedio superior de dos mil kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Junior Monge fue detenido en la ciudad de Huesca por miembros de la Guardia Civil de España y que lo remitirá a la Policía Internacional (Interpol) para retornarlo a Honduras. AG