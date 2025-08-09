Capturan en El Poy a hondureño con alerta roja por delitos transnacionales

Tegucigalpa – La Policía Nacional comunicó este sábado de la captura de un hondureño en el punto fronterizo de El Poy que tenía Alerta Roja por delitos transnacionales.

Se comprobó que el detenido presentaba una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), así como una orden de captura vigente emitida por un Juez con Jurisdicción Nacional el 4 de noviembre de 2022.

El detenido es originario de San José, Comayagua, y residente en el barrio El Pedregal en el municipio de Taulabé.

El sujeto es señalado por los ilícitos de tráfico de personas, lavado de activos y asociación para delinquir, todos de alto impacto y con repercusión a nivel nacional e internacional.

Fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a las instalaciones policiales, desde donde será remitido al juzgado que emitió su orden de captura para continuar con el proceso legal correspondiente. AG