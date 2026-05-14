Capturan en Corinto, a hija de los Valle Valle acusada de triple asesinato

Tegucigalpa- El director de comunicaciones de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos, confirmó la captura de Yosary Yasmin Valle Aguilar, de 23 años, durante un operativo ejecutado por equipos especializados en el sector de Corinto, Omoa, Cortés.

Según informó la Policía Nacional, Valle Aguilar es hija de Arnulfo Valle y tenía una orden de captura emitida por un Juzgado de Letras con jurisdicción nacional por el delito de asesinato en perjuicio de Germán Antonio Domínguez Ortiz, Óscar Miguel Domínguez Ortiz y María Fernanda Pascual Muñoz.

Mayes detalló que la joven fue detenida cuando supuestamente intentaba salir del territorio nacional a través de la frontera de Corinto, donde agentes policiales mantenían labores de vigilancia y seguimiento.

“Se le había montado vigilancia y persecución, logrando finalmente su captura en el sector fronterizo”, explicó Mayes Ríos.

El portavoz policial indicó que la detenida será trasladada a Tegucigalpa para ser presentada ante las autoridades judiciales competentes por los delitos que se le imputan.

Asimismo, aseguró que la Policía Nacional continúa las operaciones para localizar a otra persona que también figura en la orden de captura relacionada con este caso.

La captura es considerada por las autoridades como un “golpe de impacto” dentro de las acciones de seguridad desarrolladas en la zona norte del país.

Como se conoce la familia Valle Valle, es originaria de la aldea El Espíritu, Florida, Copán y de La Encarnación, Ocotepeque. Fue desde el 20 de agosto de 2014, que el clan de la Familia Valle fue designado por EEUU como personajes importantes en el tráfico de drogas.

Desde ese entonces la lista de OFAC incluyó a los hermanos José Reynerio (prófugo), Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle Valle.LB