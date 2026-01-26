Capturan en Colombia a objetivos narcos requeridos por EEUU, uno de ellos con vínculos en Honduras

(Tomado de Infobae) – Cuatro ciudadanos colombianos señalados por autoridades de Estados Unidos como objetivos de alto valor fueron capturados en un reciente operativo conjunto realizado por la Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia y la DEA.

Los detenidos, identificados como Gustavo Adolfo Gallego Bedoya, Isaac Gabriel Barros Pana, Mario Fernando Henríquez Gómez y Reinaldo Rafael Castellar Carmona, se presentaban como empresarios en los departamentos de Antioquia, Bolívar y La Guajira, respectivamente.

Sin embargo, una corte del Distrito Sur de Florida los acusa de coordinar grandes cargamentos de cocaína hacia México y Estados Unidos. La información oficial indica que sigue de cerca el proceso de extradición.

De hecho, se sabe que Gustavo Adolfo Gallego Bedoya figura como el principal contacto con redes criminales no solo en México, sino también en Honduras y Jamaica. Los otros capturados desempeñaban funciones clave en almacenamiento, logística y definición de rutas marítimas para los cargamentos.

“Los otros tres capturados coadyuvaron en el almacenamiento de drogas, la definición de rutas marítimas y la logística para el traslado y abastecimiento de embarcaciones y sus tripulantes”, indica el informe oficial.

Las pesquisas señalan el uso de empresas fachada y diversas matrículas comerciales como mecanismo para ocultar las actividades ilícitas.

Castellar Carmona figura como propietario de Carbonos de la Guajira, según conoció El Tiempo, empresa de explotación minera registrada desde 2003.

Por su parte, Henríquez Gómez está vinculado a Comercializadora MM, centrada en el comercio mayorista de productos agropecuarios en La Guajira.

La investigación no descarta la relación directa de estas empresas con actividades criminales, pues analizan si habrían servido para mover activos originados en el tráfico de drogas.

En el caso de Barros Pana, las autoridades hallaron una matrícula comercial asociada a la gestión de comercio mayorista de metales y productos metalíferos, según el medio mencionado.

Aparte, documentos oficiales lo relacionan con solicitudes a la Agencia Nacional de Minería para explotar minas de cobre en el departamento de La Guajira. Además, medios locales lo describen como líder social wayuú y docente universitario, involucrado en varios proyectos comunitarios. Registros oficiales indican también que su nombre apareció en panfletos donde fue amenazado por presuntas conexiones con grupos delincuenciales.

Las investigaciones también se enfocan en los bienes y patrimonio de los capturados.

Gallego Bedoya utilizaba una camioneta Ford Ranger Raptor modelo 2023, valorada en unos 270 millones de pesos, para movilizarse por Medellín. Los activos de Barros Pana están igualmente bajo revisión, incluido el control de dos fincas en Riohacha y una camioneta Toyota Prado, mientras las autoridades examinan si estos bienes guardan vínculo con actividades delictivas.

Las autoridades analizan además las alianzas criminales sostenidas por los capturados. Según los reportes, habrían colaborado con el clan del Golfo y el Eln para facilitar envíos de cocaína a escala internacional, usando rutas marítimas que cruzan el Caribe colombiano hacia México y Estados Unidos.

Actualmente, investigadores buscan establecer si parte de los inmuebles ligados al caso fue utilizada estratégicamente para almacenar cocaína, lo que podría ser clave para debilitar la estructura financiera del narcotráfico descrita por las autoridades.

Gustavo Adolfo Gallego Bedoya

Origen: Puerto Berrío (Antioquia)



Rol: identificado como el principal contacto con redes criminales en México, Honduras y Jamaica.



Actividades: coordinaba grandes cargamentos de cocaína hacia México y Estados Unidos.



Empresariado: se presentaba como empresario en Antioquia; utilizaba empresas fachada y diferentes matrículas comerciales para ocultar actividades ilícitas.



Bienes: usaba una camioneta Ford Ranger Raptor modelo 2023, valorada en unos 270 millones de pesos.



Alianzas criminales: vinculado a alianzas con el Clan del Golfo y el ELN para el tráfico internacional de cocaína.



Investigaciones: las autoridades examinan sus bienes para identificar conexiones con actividades delictivas, especialmente en el uso de inmuebles para almacenamiento de cocaína.