Capturan en Catacamas a implicados en red de compra y venta de menores

Tegucigalpa – La Policía Nacional de Honduras capturó en el departamento de Olancho a dos personas implicadas en una red de compra y venta de menores.

Uno de los capturados aceptó haber comprado a una niña de 11 años hace seis meses. Este ciudadano fue identificado como Ángel Cardona.

La madre de la niña fue capturada, quien negó haber vendido a su hija.

La detención de estas dos personas se realizó en la ciudad de Catacamas, Olancho, donde permanecen bajo custodia policial.

El acusado aceptó haber pagado 4 mil lempiras por la menor, mientras que la madre negó las acusaciones.

Las autoridades investigan operaciones de una red de compra y venta de menores en ese sector. (RO)