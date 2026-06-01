Capturan en Amapala a ciudadano buscado por la INTERPOL

Amapala- Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron sobre la captura de un ciudadano requerido por la justicia de El Salvador, con una notificación roja de la Policía Internacional (INTERPOL) emitida el 5 de marzo de 2026.

El hecho ocurrió durante una operación de seguridad ejecutada por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Fuerza Naval en la Isla de San Carlos, municipio de Amapala, departamento de Valle.

Según las autoridades, el detenido cuenta además con órdenes de captura vigentes en el país vecino por los delitos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas u organizaciones terroristas, y proposición y conspiración para cometer homicidio agravado.

Tras su detención, el ciudadano será trasladado a Tegucigalpa para ser puesto a disposición de INTERPOL Honduras, entidad que continuará con el procedimiento legal correspondiente para su eventual extradición hacia El Salvador.

La operación se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Seguridad “Solución Contra el Crimen”, como parte de las acciones dirigidas a combatir estructuras criminales transnacionales. AD