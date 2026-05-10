Capturan a hermano del líder del “Cartel del Diablo”

Tegucigalpa – Agentes policiales capturaron al sexto integrante de la estructura criminal “Cártel del Diablo”, informó este sábado el presidente Nasry Asfura.

La captura habría ocurrido en un operativo policial en la aldea La Danta en el municipio de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán.

El detenido responde al nombre de José Luis Ferrera Rodas, se presume que es hermano del líder de esta estructura, Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.

“De los ocho integrantes que son, seis fueron detenidos, hoy el número sexto fue detenido, el señor José Luis Ferrera, y quedan dos pendientes”, dijo Asfura a periodistas.

El “Cártel del Diablo” es una estructura criminal compuesta por ocho personas que opera en los municipios de San José del Potrero, Victoria, Yorito y Sulaco.

Asfura comentó que el líder de la estructura criminal se encuentra gravemente herido tras el enfrentamiento a disparos con varios agentes policiales.

Destacó que la Policía Nacional ha logrado subir a la zona montañosa donde está oculta esta estructura criminal, cuenta con nuevo equipo de movilidad, transporte y tecnología para dar con el paradero de los miembros.

El mandatario afirmó que se está capacitando a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas con todo el equipo necesario para enfrentar extorsión, narcotráfico y crimen organizado. AG