Capturan al segundo al mando del “Cartel del Diablo” en Santa Bárbara

Tegucigalpa – Autoridades policiales reportaron la captura de Wilder Fernández Caballero, conocido con el alias de “Sanguinario”, señalado como el segundo al mando y mano derecha de Esteban Gumercindo Ferrera, alias “Diablo”, líder del denominado “Cartel del Diablo”.

–Suman nueve las personas detenidas vinculadas al cartel.

La detención se realizó en la aldea Pacayalito, municipio de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara, mediante una operación conjunta ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), la UDEP-16 y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Según el informe policial, al sospechoso se le ejecutó una orden de detención preventiva por suponerlo responsable del delito de secuestro agravado.

Durante el operativo, las autoridades decomisaron una pistola Glock calibre 40, 12 proyectiles sin percutir y un teléfono celular, evidencias que quedaron en poder de los entes de investigación.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Fernández Caballero estaría vinculado a varios hechos delictivos relacionados con secuestro, asesinatos, extorsión, asociación para delinquir y porte ilegal de armas.

Las autoridades indicaron que el detenido será remitido a la instancia judicial correspondiente para continuar con el proceso legal en su contra. IR