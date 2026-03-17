Capturan al presunto asesino del abogado René Altamirano

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este mediodía la captura del presunto asesino del abogado René Altamirano, hecho ocurrido el pasado 6 de febrero de 2026 en el barrio Medina de San Pedro Sula, norte de Honduras.

– El detenido es integrante de la MS-13, según informó la Policía.

– El autor intelectual está identificado y éste habría pagado 60 mil lempiras por el asesinato, de acuerdo a las investigaciones. Otro abogado estaba en la lista para ser ultimado, pero no lograron ejecutar este crimen.

De acuerdo a la información oficial del MP, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, regional San Pedro Sula, se capturó a Franklin Eduardo Ramírez Majano, presunto autor material del asesinato del abogado Altamirano.

La detención se llevó a cabo este martes en El Progreso, Yoro, norte de Honduras, luego de fuertes operaciones de los cuerpos de seguridad del Estado.

Las investigaciones establecen que el autor intelectual del crimen habría pagado 60 mil lempiras a los sicarios para que cometieran el crimen. Los malhechores daban seguimiento a Altamirano desde finales de 2025, pero fue hasta inicios de febrero de este año que culminaron el plan malévolo.

La persona detenida este martes es miembro activo de la MS-13, informó la Policía.

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Wilber Mayes, dijo que también se logró la captura de un menor de edad que tendría relación con el suceso.

Reveló que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), tienen identificado a los que participaron en el asesinato el pasado 6 de febrero.

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Altamirano fue interceptado por sicarios a bordo de motocicleta cuando se encontraba en una pulpería cercana a su bufete en la conocida zona sampedrana. Recibió al menos seis disparos.

El abogado sampedrano fue regidor en la administración municipal de Armando Calidonio, además era el apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunceri, y llevó la defensa de casos mediáticos como el de Plutarco Ruiz y de José “Chepe” Handal Pérez.

En esa oportunidad, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado, reveló saber de dónde le vino la muerte al abogado René Altamirano, un hecho que atribuyó a sicarios por el acompañamiento que realizaban a las cooperativas de los bajos de La Lima. JS