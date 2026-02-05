Capturan al “Apóstol Santiago» en El Salvador y lo vinculan al tráfico de personas

Tegucigalpa – La Policía Nacional Civil de El Salvador capturó en flagrancia a dos ciudadanos hondureños en la frontera El Amatillo, acusados de tráfico ilegal de personas.

Los detenidos fueron identificados como Lidia Sarahay Maldonado Matute, de 38 años, y Santiago Cruz Zúñiga, de 59 años.

Ambas personas intentaron cruzar hacia El Salvador ocultando en el baúl de un vehículo Toyota Land Cruiser Prado a un adolescente hondureño de 16 años no acompañado.

La víctima fue rescatada con vida y será remitida al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) para su protección.

La Fiscalía ha ordenado la intervención de personal del laboratorio e investigaciones para continuar con el proceso judicial.

