Capturan a yerno de exdiputado de Libre, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace 10 años

Tegucigalpa – El comisionado de policía, Rolando Ponce Canales, titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que hoy se dio captura al ciudadano Celeo Bautista Rodríguez Ponce de 47 años de edad, quien permanecía prófugo de la justicia desde hace 10 años.

Sobre Bautista Rodríguez pesan dos órdenes de captura por homicidio y asesinato en contra de tres ciudadanos hondureños.

Los hechos se suscitaron en el año 2016 en el Bajo Aguán, Trujillo, Colón, refirió el comisionado de policía.

Su captura se produjo en el sector de Hato Nuevo en la capital hondureña

Se conoció que el capturado es yerno del exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Alegría. (RO)