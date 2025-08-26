Capturan a universitario por matar a su amigo para robarle el auto en San Pedro Sula

San Pedro Sula- Agentes policiales reportaron la captura de un joven de 18 años, estudiante universitario quien estaría vinculado en la muerte de su compañero para robar su auto en San Pedro Sula.

La víctima fue identificada como Darwin Antonio Bueso Hernández, quien había sido reportado como desaparecido por su familia, encontrando su cuerpo en el sector Chamelecón, San Pedro Sula.

El detenido, es el supuesto amigo de la víctima, acusado de participar directamente en el homicidio, robo de vehículo y privación injusta de la libertad en perjuicio de su compañero de estudios.

Las autoridades confirmaron que el crimen fue planificado con semanas de anticipación, ya que el sospechoso principal, amigo cercano de la víctima, pretendía apropiarse del vehículo desde hacía un mes.

Preliminarmente, se detuvo a tres sospechosos en el puente plateado de la colonia Morales IV, quienes intentaban trasladar un vehículo tipo camioneta, marca Honda CRV, año 2018, color gris, sin placas, que minutos antes había sido reportado como abandonado.

Tras la inspección policial, uno de los detenidos confesó haber participado en el robo del automotor y en la muerte del propietario, Darwin Antonio Bueso Hernández, joven universitario que había sido reportado como desaparecido por sus familiares.

Según la declaración, el cuerpo del occiso fue lanzado a las aguas del río Chamelecón, a unos 300 metros del lugar donde se encontró el vehículo.

El principal sospechoso de participar directamente en el homicidio, compañero de universidad y supuesto amigo del occiso, fue identificado como un joven de 18 años, originario de Villanueva, Cortés.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Darwin Bueso habría salido junto a su compañero universitario hacia un balneario en Cofradía. Tras convivir, se dirigieron hacia otro sector, donde recogieron a un tercer sujeto.

En ese momento, el plan previamente orquestado se puso en marcha; los supuestos amigos obligaron a Bueso a entregar su vehículo, pero al resistirse fue estrangulado hasta morir. Posteriormente, fue amarrado con piedras y arrojado al río Chamelecón con la intención de evitar que el cuerpo flotará.

La familia del joven había reportado su desaparición horas antes, lo que permitió a las unidades de investigación de la DPI conectar el hallazgo del vehículo abandonado con el caso del desaparecido, iniciando así un operativo que derivó en la captura inmediata de los sospechosos.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantiene tres equipos desplegados en San Pedro Sula, Chamelecón y Cofradía para recabar pruebas técnicas y fortalecer el caso que será presentado ante el Ministerio Público. IR