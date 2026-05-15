Capturan a tres personas con casi un millón de lempiras y vinculados al tráfico de drogas Olancho

Tegucigalpa– Autoridades policiales reportaron la captura de tres personas en el barrio Cabañas de Catacamas, departamento de Olancho, durante un operativo contra el tráfico de drogas.

Los detenidos fueron identificados como Elmer Baca, Darwin Baca y Andy Bonilla, quienes son señalados de manera preliminar como supuestos responsables del delito de tráfico de drogas.

Durante la operación, las autoridades decomisaron aproximadamente 2.2 kilogramos de supuesta cocaína, además de 972 mil 10 lempiras en efectivo y un arma de fuego.

De acuerdo con el informe policial, la acción fue ejecutada como parte de las estrategias de combate al narcotráfico y estructuras criminales que operan en la zona oriental del país.

Las evidencias decomisadas quedaron en poder de las autoridades competentes para continuar con el proceso investigativo y judicial correspondiente.

Los tres sospechosos fueron puestos a disposición de la fiscalía para continuar con las diligencias legales por el delito que se les imputa.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operativos en distintos sectores de Olancho con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado. IR