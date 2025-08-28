Capturan a tres hondureños en Portland por tráfico de fentanilo

Tegucigalpa/Portland – Tres ciudadanos hondureños fueron detenidos por agentes policiales en la ciudad estadounidense de Portland por tráfico de fentanilo.

La operación se ejecutó el 21 de agosto de 2025, una fecha en la que se conmemora el Día Nacional de la Prevención y Concientización sobre el Fentanilo.

Los detenidos son Antonio Yahir Pavón Rosales (18), Cristian Ravolales (27) y Kevin Concepción Ramos Espinoza (34).

La primera detención ocurrió cuando los investigadores observaron a Pavón Rosales, quien intentó vender pequeñas dosis de fentanilo. Al arrestarlo, le incautaron 22.5 gramos de la droga y 795 dólares en efectivo.

Posteriormente, Ravolales fue sorprendido en plena transacción de narcóticos, le confiscaron 45.9 gramos de fentanilo y 579 dólares.

El último en ser detenido fue Ramos Espinoza, quien ya tenía antecedentes por distribución de drogas en el condado de Multnomah.

Los agentes policiales hallaron en su poder a los tres hondureños 14.7 gramos de fentanilo y dos mil 461 dólares en efectivo.

El fentanilo es un opioide sintético 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Con apenas 2 miligramos, el equivalente a unos granos de sal, una persona adulta puede perder la vida. AG