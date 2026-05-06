Capturan a tercer miembro del “Cartel del Diablo” en operativo de alto impacto en Francisco Morazán

Tegucigalpa- La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, informó este miércoles la captura del tercer integrante activo de la estructura criminal conocida como “Cartel del Diablo”, durante un operativo ejecutado en el departamento de Francisco Morazán.

Según la comunicación oficial, la acción policial se desarrolló en el caserío El Calichón, jurisdicción del municipio de Marale, donde equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de unidades especializadas como FTDV, DNFE, GOES, DIPOL, DNPSC y Fronteras, lograron ubicar y capturar al sospechoso tras labores de búsqueda y rastreo.

El detenido, identificado con el alias de “El Supremo, Corta Cabezas”, de 39 años, es originario y residente de Sulaco, y según las investigaciones, fungía como encargado de la logística dentro de la organización criminal.

Durante la operación, las autoridades incautaron un importante arsenal que representa un golpe directo a la capacidad operativa del grupo delictivo, entre ellos siete armas de fuego de uso prohibido, tres de uso permitido, 14 cargadores de distintos calibres y munición de uso tanto prohibido como permitido.

De acuerdo con el informe oficial, la estructura “Cartel del Diablo” es señalada de generar zozobra en el departamento de Yoro, mediante la comisión de delitos como secuestro, homicidio y tráfico de drogas.

Las autoridades también recordaron que otros dos miembros de la organización, conocidos con los alias de “Puñal” y “Calolo”, ya guardan prisión preventiva tras ser capturados previamente en operativos que incluyeron enfrentamientos con agentes policiales.

El sospechoso detenido será trasladado a Tegucigalpa, donde será puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar cargos por secuestro agravado y asesinato.LB