Capturan a tercer implicado en muerte de doctor Miguel Salgado y dictan detención judicial a dos detenidos

Tegucigalpa – Esta noche se captura a una tercera persona involucrada en la muerte del doctor Miguel Ángel Salgado Cabezas, quien laboraba en el Hospital Escuela, hecho ocurrido el 26 de noviembre de 2025.

De acuerdo a reportes de prensa el tercer implicado fue capturado en el barrio Cabañas de la ciudad de San Pedro Sula y se trata de un expolicía.

Cabe señalar, que en audiencia de declaración de imputado se dictó hoy la detención judicial en contra de dos presuntos sicarios vinculados en el asesinato del galeno.

Se trata de William Fernando Abrego Ávila y Martin Antonio Rugama Solórzano señalados responsables de los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio del médico y otros derechos fundamentales.

El juez competente programó la audiencia inicial para el lunes 23 de marzo del año en curso a las 8:30 de la mañana.

Las investigaciones establecen que después de un conflicto de índole personal, se ejecutó la muerte del médico, cuya ejecución fue encargada a los acusados y otras personas que supuestamente laboran en una empresa de seguridad privada en la zona sur del país.

Para ejecutar el crimen, los presuntos implicados realizaron labores de vigilancia durante varios días.

Posteriormente, se trasladaron hasta las instalaciones del Hospital Escuela, donde esperaron hasta la salida de su lugar de trabajo.

Seguidamente, lo interceptaron y mediante el uso de la fuerza, lo subieron a un vehículo tipo pick-up para trasladarlo hacia la colonia Lomas del Diamante, donde los esperaba Willians Fernando Abrego Ávila. En el lugar, la víctima fue agredida físicamente hasta causarle la muerte y, seguidamente, los responsables huyeron, dejando el cuerpo abandonado en el sitio.

El arresto de William Fernando Abrego Ávila se ejecutó en una zona fronteriza del departamento de Ocotepeque; mientras que Martin Antonio Rugama Solórzano en un sector del municipio de Yuscarán, departamento de El Paraíso. (RO)