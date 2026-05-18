Capturan a tercer implicado en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez

Tegucigalpa – Las autoridades policiales capturaron a un tercer implicado en el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez, un caso que ha generado conmoción e indignación en Honduras.

El detenido fue identificado como Elvin Joel Palma, señalado por los organismos de investigación como integrante activo de la estructura criminal conocida como el “Cártel del Diablo”, vinculada a diversos hechos delictivos en el país.

Según el informe preliminar de las autoridades, la captura se efectuó mediante un operativo de seguimiento e inteligencia ejecutado por agentes de seguridad, quienes lograron ubicar al sospechoso tras varias diligencias relacionadas con el caso.

Las investigaciones apuntan a que Elvin Joel Palma habría participado, junto a otros individuos, en el secuestro del líder religioso, quien posteriormente fue asesinado. Con esta detención, ya son tres las personas capturadas por su presunta participación en el crimen.

Familiares, miembros de iglesias evangélicas y distintos sectores de la sociedad han exigido que el caso sea esclarecido por completo y que todos los responsables enfrenten la justicia por la muerte del pastor.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan abiertas y no descartan nuevas capturas en las próximas horas, mientras se profundiza en la posible participación de otros integrantes de la organización criminal. IR