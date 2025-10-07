Capturan a supuesto asesino de tiktoker en Olancho

Tegucigalpa – Un equipo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dio captura a un individuo a quién se le supone responsable del delito de feminicidio en perjuicio de Anny Michell Palma Varela (20) quien era conocida por su contenido en la red social TikTok.

El arresto del sospechoso fue ejecutado en la aldea Alianza del municipio de Patuca, Olancho por agentes asignados a la Unidad Departamental de Investigación Criminal #15(UDIC-15), con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria(DNPSC) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE).

El detenido es un agricultor de 36 años de edad, quien es originario y residente en esa misma zona donde fue requerido por las autoridades policiales.

De acuerdo con el informe policial, el día viernes 03 de octubre del presente año, el sospechoso habría acosado sexual y posteriormente le habría quitado la vida a la joven con un arma de fuego al no ser correspondido. Luego del repudiable hecho se dio a la fuga del lugar con rumbo desconocido.

La Policía Nacional, al tener conocimiento del hecho desplegó equipos multidisciplinarios de la DPI para realizar las investigaciones correspondientes, remitiendo el expediente policial al Ministerio Público con los indicios recolectados en la escena del crimen.

Por lo anterior, el supuesto feminicida será puesto a disposición del Ministerio Público (MP), para continuar con el procedimiento legal correspondiente por la muerte de Anny Michell Palma Varela. (RO)