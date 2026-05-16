Capturan a supuesto responsable de triple asesinato e incineración de cuerpos en El Cimarrón

Tegucigalpa – Funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un presunto integrante de la Pandilla 18, por suponerlo responsable del asesinato de tres personas que fueron halladas incineradas en la aldea El Cimarrón.

La acción operativa fue ejecutada mediante un automotivado de detención preventiva por un equipo de especialistas de la División de Delitos Contra la Vida (DDCV), en la colonia El Pedregal de Comayagüela.

El detenido es un hombre de 37 años de edad, originario y residente en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes de la DPI, el pasado lunes 11 de mayo del presente año, las tres víctimas fueron reportadas como desaparecidas. Posteriormente, el martes 12 de mayo, en horas del mediodía, miembros del Cuerpo de Bomberos recibieron una alerta a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, donde se informaba sobre un incendio forestal en una zona montañosa de la aldea El Cimarrón.

Al llegar al lugar, los bomberos observaron que dentro de un congelador, tipo freezer, se encontraban dos cuerpos calcinados, por lo que procedieron a controlar el incendio. A pocos metros del sitio fue localizado un tercer cuerpo igualmente calcinado.

De inmediato, se notificaron a los técnicos de la DPI, quienes realizaron el levantamiento cadavérico e iniciaron las diligencias investigativas correspondientes al triple crimen.

Los hoy occisos fueron identificados como Alejandro José Marcilla Reyes, Bowey Burke Midence y Axel Obed Cerrato Pineda, quienes serían las supuestas víctimas de este crimen.

Como resultado de las investigaciones, las autoridades lograron individualizar y capturar al presunto responsable, quien enfrentará cargos por suponerlo responsable del delito de asesinato.

El imputado fue remitido ante las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. (RO)