Capturan a supuesto responsable de la muerte en 1998 del líder ambientalista Carlos Antonio Luna

Tegucigalpa–. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Policía Nacional, logró la captura en Catacamas, Olancho, de Italo Iván Lemus Santos, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio del ambientalista Carlos Antonio Luna López.

Carlos Antonio Luna López fue un ingeniero agrónomo, político y reconocido defensor del medio ambiente en Honduras, ampliamente identificado por su lucha en defensa de los recursos naturales del departamento de Olancho y por sus constantes denuncias contra la tala ilegal y la explotación indiscriminada de los bosques.

Al momento de su muerte, Luna López se desempeñaba como regidor municipal de Catacamas y coordinador de la Comisión Municipal de Medio Ambiente. Además, había sido candidato a alcalde de ese municipio, destacándose por su compromiso con las causas ambientales y sociales.

El crimen ocurrió el 18 de mayo de 1998, cuando fue atacado a disparos al salir de una reunión de la Corporación Municipal de Catacamas, hecho que conmocionó al país y que estuvo precedido de múltiples amenazas derivadas de sus denuncias contra intereses vinculados a actividades madereras ilegales en la zona.

Este caso se convirtió en uno de los procesos emblemáticos de Honduras en materia de derechos humanos y protección ambiental, llegando incluso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Posteriormente, el Estado de Honduras reconoció responsabilidad internacional por la falta de protección a la víctima y por las deficiencias en la investigación del crimen. IR