Capturan a supuesto implicado en el asesinato de un menor de 5 años en Santa Bárbara

Tegucigalpa.- Un equipo de agentes policiales lograron darle detención de manera flagrante a un sujeto, supuesto implicado en darle muerte a un menor de 5 años y dejar herida a otra menor en un hecho violento suscitado en la aldea La Cuesta, municipio de Santa Bárbara.

– El menor fue identificado como Arnold Caleb Hernández Díaz.

El detenido se trata de un hombre de 30 años, quién es originario y residente en una aldea cercana del mismo municipio donde fue requerido por las autoridades policiales.

De acuerdo al expediente investigativo, al ahora detenido se le acusa de ser el principal sospechoso de quitarle la vida a un menor de cinco (5) años y dejar herido a una menor de 14 años, hechos suscitados el pasado domingo 16 de noviembre del año en curso, cuando estos regresaban junto a sus familiares de una concentración política.

Según las primeras diligencias investigativas y mediante información recopilada por parte de los agentes de investigación, este sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando disparó el arma de fuego y una bala impactó en el cuerpo del menor, quitándole la vida al instante.

El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía de Turno correspondiente por el supuesto delito de asesinato en perjuicio del menor Arnold Caleb Hernández Díaz y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de testigo protegido. IR