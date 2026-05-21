Capturan a supuesto implicado en asesinato de estudiantes del INTAE en San Pedro Sula

San Pedro Sula – La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), informó sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de la pandilla 18, entre ellos uno aparentemente implicado en el asesinato de varios estudiantes del INTAE en el 2025.

La portavoz de la institución, Rosa Guadalupe, detalló que el detenido fue identificado como Edson David Briceño Urbina, alias “Lurbina”, quien tenía una orden de captura pendiente por una gran diversidad de delitos, incluido el de asesinato.

“Faltaba una persona de ser detenida en este asesinato ocurrido en julio del 2025 contra jóvenes estudiantes de un centro educativo”, explicó la portavoz policial.

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Según las investigaciones de la DIPAMPCO, Briceño Urbina sería miembro activo de la pandilla 18 y estaría vinculado a distintas acciones criminales.

Durante el operativo también fueron capturados Jesús Cruz Bejarano, Josué Cruz Bejarano, y Francia Urbina Reyes, todos acusados de actividades de crimen organizado en la capital industrial.

Las autoridades indicaron que durante la operación se decomisaron dos armas de fuego y que todos los detenidos serán remitidos a los juzgados. AD