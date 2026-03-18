Capturan a supuesto asesino del doctor Miguel Salgado

Tegucigalpa – La Policía Nacional informó la captura de un hombre en la frontera con Guatemala, en el sector de Agua Caliente, presuntamente vinculado con el asesinato del médico Miguel Salgado, ocurrido en noviembre de 2025.

Las autoridades indicaron que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente y esclarecer los hechos relacionados con este caso.

La operación forma parte de los esfuerzos de seguridad para investigar y sancionar los crímenes de alto impacto en la región fronteriza.

El 27 de noviembre, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en una zona utilizada como botadero de basura en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa.

Durante la inspección se encontró documentación a nombre de Miguel Ángel Salgado Cabezas (31), identificado como médico de profesión, que laboraba en el Hospital Escuela y sacaba una especialización como internista. IR