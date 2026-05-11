Capturan a supuesta jefa financiera y principal distribuidor de drogas del “Cartel del Diablo” en Yoro

Tegucigalpa- La Policía Nacional capturó en las últimas horas a dos presuntos integrantes de la estructura criminal denominada “Cartel del Diablo”, entre ellos la supuesta jefa financiera de la organización y quien sería el principal distribuidor de drogas en el municipio de Yorito.

Los detenidos fueron identificados como Ruth Dalila Martínez y Leonel Mejía Cruz, capturados durante operaciones ejecutadas la noche del domingo en el departamento de Yoro.

El jefe policial de la zona norte, Eduardo Lanza, informó a la prensa que las acciones forman parte de una estrategia orientada a debilitar la estructura criminal mediante operaciones de inteligencia e investigación articuladas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Se han ido escalonando las operaciones afectando tanto a la estructura como a los perfiles de liderazgo que tienen ellos, y así estamos desestructurando la logística criminal”, expresó el comisionado.

Según las investigaciones policiales, Ruth Dalila Martínez fungía presuntamente como la jefa financiera de la organización y además estaría vinculada a actividades de extorsión. Mientras tanto, Leonel Mejía Cruz sería el mayor distribuidor de drogas de la estructura en el municipio de Yorito.

Las autoridades indicaron que estas acciones se sustentan en diversas líneas de inteligencia y cooperación interinstitucional, amparadas también en mecanismos internacionales como la Convención de Palermo para combatir el crimen organizado.

Con estas capturas, ya suman ocho las personas detenidas vinculadas al denominado “Cartel del Diablo” en el departamento de Yoro, en el marco de las operaciones orientadas a desarticular esta organización criminal.LB