Capturan a supuesta integrante de la MS-13 con cargamento de cigarrillos valorados en L.2 millones

Tegucigalpa – Una mujer supuesta integrante activa de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), acusada del delito de contrabando en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras, fue arrestada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en la colonia Las Mercedes de Comayagüela.

La operación fue ejecutada mediante allanamiento con orden de convalidación por parte de investigadores de la DIPAMPCO, quienes le daban seguimiento a la mujer tras varias denuncias que señalaban que la vivienda era utilizada para ocultar producto de contrabando.

La detenida fue identificada con el alias de “La China”, de 50 años, originaria y residente de Tegucigalpa, específicamente en la colonia Las Mercedes de Comayagüela.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes de la DIPAMPCO, la sospechosa tendría vínculos directos con actividades ilícitas relacionadas al contrabando de productos, generando millonarias pérdidas económicas al país y beneficios financieros para la estructura criminal a la que pertenece.

Durante la operación, los agentes decomisaron 97 cajas de cigarrillos marca Modern, valoradas en más de dos millones de lempiras, las cuales presuntamente ingresaron al país de manera ilegal.

Según las investigaciones de la DIPAMPCO, esta captura representa un importante golpe para la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13), ya que la detenida presuntamente participaba en actividades de contrabando utilizadas como fuente de financiamiento para dicha organización criminal.

Las autoridades informaron que la sospechosa fue remitida ante la Fiscalía correspondiente para continuar con el proceso con base en ley, por suponerla responsable del delito de contrabando en perjuicio del Estado de Honduras.

Las acciones operativas a nivel nacional están dirigidas especialmente contra organizaciones delictivas vinculadas a delitos como extorsión, tráfico de drogas, contrabando y otros ilícitos que afectan la seguridad y la economía del país. (RO)