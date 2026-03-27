Capturan a sujetos acusados de expropiar tierras en Colón, según la Policía

Tegucigalpa- Mediante cuatro allanamientos de morada realizados en el departamento de Colón, autoridades policiales lograron la captura de tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Guardado”, señalados por el delito de asesinato.

Las acciones se desarrollaron en la aldea Loreya, municipio de Sonaguera.

De acuerdo con los reportes, estas personas estarían vinculados al asesinato del ciudadano Waldomer Zavala Cabrera.

Los operativos permitieron ubicar dos armas que habrían sido usadas en el crimen y lograron detener a los sospechosos en distintos puntos de la comunidad.

Las tres personas serán puestas a las órdenes de los juzgados en esa zona del país. IR