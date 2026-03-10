Capturan a sospechosos de la muerte de los ambientalistas Juan Bautista y Juan Antonio Silva en Comayagua

Tegucigalpa– En allanamientos ejecutados por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fueron detenidas dos personas sospechosas de participar en el asesinato del ambientalista Juan Bautista Silva y su hijo Juan Antonio Silva.

El crimen ocurrió en una zona montañosa del sector de Las Botijas, Villa de San Antonio, Comayagua en febrero de 2025.

Las víctimas, padre e hijo, habían salido a documentar presunta tala ilegal en el bosque cuando desaparecieron; posteriormente fueron hallados sin vida en una zona montañosa.

La muerte de ambas personas generó una fuerte condena de organizaciones ambientales y de derechos humanos.

Juan Bautista tenía 69 años y era conocido en la aldea La Protección como uno de los principales guardianes del bosque en la zona de Las Botijas.

Durante más de dos décadas se dedicó de forma voluntaria a recorrer senderos, reportar incendios forestales y denunciar la tala ilegal que amenazaba las cuencas de agua de la región. No pertenecía a ninguna institución oficial, pero su liderazgo era reconocido por vecinos y autoridades locales. IR