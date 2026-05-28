Capturan a sospechoso de asesinar a costurera en Danlí

Guaimaca – La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), confirmó la captura de un hombre de 34 años señalado como el presunto responsable del asesinato de una costurera en Danlí, El Paraíso, zona oriental de Honduras.

(LEER): Una mujer es asesinada en Danlí, El Paraíso

La detención se ejecutó en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán, tras labores de vigilancia e inteligencia, en coordinación con unidades policiales y el Ministerio Público.

Durante el operativo también se decomisó un vehículo tipo camioneta y dos teléfonos celulares, que serán utilizados como evidencia.

El hecho ocurrió el 26 de mayo en la colonia Nueva Esperanza, en la casa habitación de la víctima identificada como Martha Montalván Cáceres.

Según la portavoz de la DPI, Dunia Palma, el detenido habría llegado a la vivienda solicitando un arreglo de ropa y, al momento en que esta abrió la puerta, le disparó en reiteradas ocasiones.

Las investigaciones preliminares señalan que el crimen podría estar relacionado con una supuesta venganza y una posible remuneración económica, según señaló la vocera.

Las autoridades continúan ampliando las diligencias para determinar si hay más personas involucradas en el hecho. AD