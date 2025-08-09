Capturan a señalados de obligar a mujer a bajar de bus en marcha; la fémina murió producto de las heridas

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), dieron detención a dos ciudadanos por suponerlo responsables de provocar un trágico accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 18 de la carretera CA-3, a la altura de la aldea El Quebracho, jurisdicción de Namasigüe, Choluteca.

Los detenidos de 18 y 27 años, son originarios del municipio de El Triunfo, Choluteca. El primero detenido es un ayudante de bus, residente en la aldea Santa Teresa; el segundo, residente en el barrio Las Brisas. Ambos fueron aprehendidos en el barrio El Centro de esta ciudad, tras labores de inteligencia ejecutadas por elementos de la DNVT.

Según el informe oficial, ambos sujetos son señalados como supuestos responsables del delito de homicidio imprudente, tras un lamentable accidente tipo caída que resultó en la muerte de la señora Delmy Linares Méndez, de 57 años de edad, originaria de la aldea El Despoblado, El Triunfo. La víctima, quien viajaba como pasajera, perdió la vida tras caer del vehículo en movimiento.

La causa principal del accidente fue identificada como la práctica irresponsable de transportar pasajeros con las puertas abiertas, lo que vulneró gravemente la seguridad de los ocupantes. Cabe destacar que al momento del accidente, el conductor no portaba su permiso de conducir, aunque figura en el sistema como poseedor de una licencia tipo “C” liviana vigente.

Ambos ciudadanos fueron remitidos a la Fiscalía de Turno para continuar con el proceso legal correspondiente. Asimismo, el vehículo involucrado fue decomisado y trasladado al parqueo del señor José Reyes, ubicado en el barrio El Estadio de Choluteca. Las pruebas de alcoholímetro realizadas a los detenidos arrojaron resultados negativos. PD