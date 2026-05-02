Capturan a segundo miembro del Cartel del Diablo implicado en secuestro y asesinato de pastor

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez confirmó la captura de un segundo implicado en el secuestro y posterior asesinato del pastor Óscar Núñez, ocurrido el pasado 20 de abril y que conmocionó a la sociedad por los acontecimientos que rondaron el suceso.

El funcionario dijo que existen cuatro órdenes de captura pendientes por ejecutar para los miembros de la estructura criminal El Cartel del Diablo.

(LEER) Capturan primer sospechoso en muerte del pastor Óscar Núñez

La segunda captura -detalló el funcionario- es parte importante de la estructura criminal y residía en Marale, Francisco Morazán. Adicionó que en las próximas horas podría haber más capturas ligadas al crimen del pastor y empresario.

Dijo que mantienen cercados a los miembros de la banda “El Cartel del Diablo” y que los capturarán para que respondan por sus crímenes cometidos.

El funcionario explicó que alrededor de 12 personas integrantes de la banda son los que causan el mayor daño, no obstante, tienen una serie de colaboradores que se dedican a la distribución de drogas, colaboradores de logística, personas que les guardan armas o que les lavan dinero.

Describió que Sulaco, Yorito, Victoria (Yoro), municipios del norte de Francisco Morazán y del este de Comayagua se mantienen intervenidos por los cuerpos de seguridad del Estado.

Con respecto a los escenarios de homicidios múltiples, refirió que la mayoría de estos sucesos se relacionan con actividades ilícitas, especialmente por el pleito de territorios para la venta de drogas. JS