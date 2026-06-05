Capturan a segundo implicado en la masacre de 20 personas en Rigores, Colón

Tegucigalpa – Las autoridades hondureñas informaron sobre la captura de un segundo sospechoso vinculado a la masacre que dejó 20 personas fallecidas en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

–El detenido es uno de los autores materiales de la matanza.

El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, confirmó a Proceso Digital que el detenido fue identificado como William Izaguirre, quien fue localizado y capturado durante una operación policial ejecutada en la aldea Ceibita, en el municipio de Tocoa, Colón.

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La captura forma parte de las investigaciones que desarrollan los organismos de seguridad para esclarecer uno de los hechos violentos más graves registrados recientemente en el país, ocurrido el pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores, sostuvo.

Según las autoridades, Izaguirre es señalado de tener presunta participación en la masacre, por lo que será puesto a disposición de los tribunales competentes para que responda por los delitos que se le imputan.

Esta detención se suma a la captura de otros sospechosos vinculados al caso, en el marco de una serie de operativos orientados a identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de la matanza.

Los equipos de investigación continúan realizando diligencias en diferentes sectores del departamento de Colón, donde buscan recopilar más evidencias y localizar a otras personas que podrían estar relacionadas con el crimen.

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La masacre de Rigores conmocionó a Honduras debido al elevado número de víctimas y a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, generando una amplia movilización de las autoridades para esclarecer el caso.

Las autoridades han reiterado que las investigaciones permanecen en curso y que continuarán los operativos hasta capturar a todos los involucrados en este hecho criminal.

El 2 de junio, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó la captura de Carlos Alexis Mencía, conocido con el alias de “Gato Negro”, señalado por las autoridades como el supuesto autor intelectual de la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón. IR