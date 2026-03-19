Capturan a segundo implicado en el asesinato del doctor Miguel Salgado

Tegucigalpa– Las autoridades continuaron este jueves con las capturas vinculadas al asesinato del doctor Miguel Ángel Salgado Cabeza, ocurrido el 26 de noviembre de 2025.

Un día después de la detención de William Fernando Ábrego Ávila, de 25 años, señalado como uno de los presuntos autores materiales del crimen, se informó de la captura de Martín Antonio Rugama Solórzano, identificado como un segundo implicado en los hechos.

Rugama Solórzano fue aprehendido este jueves mientras avanzan las diligencias para identificar y capturar a otros posibles involucrados.

La captura de Ábrego Ávila es considerada pieza clave en el asesinato contra el médico, quien fue raptado y atacado al salir del Hospital Escuela en la colonia Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa. IR