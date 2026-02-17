Capturan a salvadoreño con 89 mil dólares en el sur de Honduras

Tegucigalpa– En una operación ejecutada por funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), logró la detención de un ciudadano de nacionalidad salvadoreña, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos.

Al momento del requerimiento, al individuo se le decomisaron 89 mil dólares en efectivo, equivalentes a más de 2.3 millones de lempiras.

El ahora detenido, un salvadoreño de 37 años, fue arrestado en flagrancia y deberá rendir cuentas ante las autoridades competentes por su presunta implicación en el delito de lavado de activos, en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras.

La acción policial se desarrolló en el punto fijo de control La Corteza, ubicado en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca.

Durante el procedimiento, los agentes requirieron al individuo cuando ingresaba al país procedente de la República de El Salvador, con destino al municipio de El Triunfo, Choluteca.IR