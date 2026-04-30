Capturan a ruso en el norte de Honduras pedido en extradición por estafa y fraude

Tegucigalpa – Un ciudadano de origen ruso fue capturado en las últimas horas en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, tras ser solicitado en extradición por su país natal por delitos vinculados a fraude y estafa.

El detenido fue identificado como Nikita Andreevich Kuleshin, de 39 años, originario de la ciudad de Leningrado, informó el director de Comunicaciones de la Policía Nacional, comisionado Wilber Mayes Ríos.

Detalló que la captura se realizó en un restaurante de la ciudad, donde fue interceptado por agentes policiales, quienes procedieron a informarle sobre la orden de aprehensión en su contra.

La detención fue ejecutada mediante un operativo coordinado entre la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, luego de varios días de labores de vigilancia y seguimiento en la zona norte del país.

Mayes Ríos explicó que la orden de captura se deriva de una solicitud formal de extradición presentada por la Federación de Rusia en 2024, canalizada a través de la Corte Suprema de Justicia de Honduras mediante el Juzgado de Extradición de Primera Instancia.

Según el expediente, el ciudadano es requerido por su presunta participación en delitos de fraude, estafa y sustracción de bienes mediante engaño en cuantía considerable, tipificados en la legislación penal rusa y relacionados con actividades de criminalidad económica de carácter transnacional.

Tras su detención, las autoridades hondureñas emitieron medidas de aseguramiento y una alerta migratoria para garantizar su permanencia bajo custodia mientras avanza el proceso legal.

El extraditable en las próximas horas será presentado ante el juzgado competente, donde se le realizará la audiencia de información, en la que se le detallarán los cargos y el procedimiento a seguir. IR