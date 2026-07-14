Capturan a regidor y docente por presunto abuso sexual a una menor de 13 años

Danlí – La Policía Nacional informó este martes de la captura de un regidor municipal de Danlí por supuestamente de abusar sexualmente y dejar embarazada a una menor de 13 años.

El detenido responde al nombre de Henry Antonio Valladares, quien también labora como docente en un centro de educación media.

Según las investigaciones, el regidor era docente en un centro educativo en Danlí y citó a la menor para una revisión de notas que le hacía falta.

Sin embargo, el docente se aprovechó del momento, le tapó la boca, la menor perdió el conocimiento y el docente abusó sexualmente contra la alumna.

Cuando la víctima recuperó el conocimiento sintió afectaciones en su cuerpo, y recibió amenazas de parte del docente que si contaba algo sería dañada.

No obstante, la menor quedó embarazada producto de la violación tras ser evaluada medicamente en Medicina Forense. AG