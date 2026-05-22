Capturan a principal sospechoso de asesinato durante allanamientos en Cortés

San Pedro Sula- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) lograron la captura del principal sospechoso del asesinato de Denis Alexander Membreño Cárcamo, ocurrido en 2025.

Esto en el marco de varios allanamientos en Cortés dirigidos por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida para decomisar evidencias relacionadas con casos criminales.

De acuerdo con las investigaciones, Denis Alexander Membreño fue asesinado el 21 de mayo de 2025 en la colonia Satélite de San Pedro Sula, luego de ser perseguido por individuos armados.

Los allanamientos también se extendieron a la residencial Bosques de Jucutuma, en Choloma, donde fue decomisado un vehículo tipo pickup doble cabina que presuntamente habría sido utilizado para cometer el crimen.

El Ministerio Público informó que, con las evidencias recolectadas durante los allanamientos, procederá a presentar el requerimiento fiscal correspondiente contra el detenido por el delito de asesinato. AD